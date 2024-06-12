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商品詳細
主題···抽象絵画の種類···水彩画形式···額縁入り主な画材···水彩絵の具「中島由夫」という名前は、日本よりもスウェーデンで広く知られているらしい。ゴッホに憧れ、望み通り絵描きになり、望み通り北欧の太陽を描く画家。数年前、中島由夫さんの絵が欲しくて購入しましたが、お譲りします。
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