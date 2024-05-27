古備前骨董干支羊置物専用です❣️

種類···古備前置物8❣️骨董細工物干支の羊の置物です。銘は大黒窯さまです。とっても細かい羊の毛並みとか耳なんかが細工がステキな作品です。底に大黒窯の手書きのサインがあります。定価は38,000円です。宜しくお願い致します*\\(^o^)/*サイズは高さは17.8センチほどで横幅は24.5センチほどに奥行きは8.8センチほどで宜しくお願い致します。只今売約済みです❣️専用です♪他の方はご遠慮くださいませ♪♪



備前焼の干支の置物です。駿馬って感じのキリッとした置物です ...



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