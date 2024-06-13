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- 中国画 紙本扇図 彩色画 【 山水図 】 掛軸一幅 軸先概良 345
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商品詳細
絵画の種類···その他 中国画 彩色画山水図形式···掛け軸・掛軸 扇図に彩色画山水図主題···風景・海景 山水画主な画材···水彩絵の具 水彩 中国画 扇図（彩色 山水図） サイズ 表具 132cmX58cm絹本 41.5cmX53cm扇図 22cmX43cm箱無 80サイズゆうパックにて発送いたします 状態 表具 作品共概ね良い状態
http://narcologia.ru/goods/mythic257035.html
http://narcologia.ru/goods/reflector200164.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose664240.html
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