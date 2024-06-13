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中国画　　紙本扇図　　彩色画　【　山水図　】　　掛軸一幅　　軸先概良　345
商品番号 U54255136577
商品名

中国画　　紙本扇図　　彩色画　【　山水図　】　　掛軸一幅　　軸先概良　345
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 5,175 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···その他　　　　　　　中国画　　彩色画山水図形式···掛け軸・掛軸　　　　　　　扇図に彩色画山水図主題···風景・海景　　　　　　　　山水画主な画材···水彩絵の具　　　　　　水彩　　　　　中国画　　　扇図（彩色　山水図）　　　　　　　サイズ　　　表具　　　132cmX58cm絹本　　　41.5cmX53cm扇図　　　22cmX43cm箱無　　　80サイズゆうパックにて発送いたします　　　　　　　　　　　　状態　　　　表具　作品共概ね良い状態
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