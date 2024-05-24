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- 中国美術 徳化窯 白磁 煎茶器 ぐい呑み 一対 C 5499
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商品詳細
大きさ 高さ約4.8cm 幅約5.5cm2客共欠けひびが見受けられます。(画像7.8.10枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/recycling853914.html
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