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pearl パール CS1450 チャドスミスモデル スネア ソフトケース付き
商品番号 O90631853980
商品名

pearl パール CS1450 チャドスミスモデル スネア ソフトケース付き
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···スネアかなりの美品です。とにかく抜けが良いです。ソフトケースもお付け致します。プレイヤーズコンディションの為、ご理解頂ける方でよろしくお願い致します。
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