マーベルレジェンド　フィギュアーツ Mafex スパイダーマン マジックボックス

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商品詳細
フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12S.H.Figuartsスパイダーマン(スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム)#BANDAISPIRITS#ハッピーくじ#スパイダーマンファー・フロム・ホーム『スパイダーマン』シリーズマーベルコミック#スパイダーマン_ピーター・パーカー_#S_H_Figuartsスパイダーマン_スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム_#アベンジャーズ_エンドゲーム『アベンジャーズ』シリーズマーベルコミック#S_H_Figuartsアイアン・スパイダー_≪FINALBATTLE≫EDITION__アベンジャーズ_エンドゲーム_#ノーウェイホーム#フィギュアーツ#MAFEXスパイダーマン#ドクターストレンジ#マジックボックス#マフェックス#アイアンマン#ハルク#ソー#閃回残り在庫わずかです実物は8枚目の物のみになります！マジックボックスはライトアップ機能があり蓋をはずし中に付属のライトをいれると劇中のように光ります電池は付属しませんが、電池も欲しければ言って頂ければ+100円でお付けします！オマケのステッカーと電池を入れた際に、点灯させるために必要な磁石をお付けします！ちなみに必要な電池は、CR927のボタン電池です電池を入れてから磁石を近づけると光りますよろしくお願いしますm(__)mフィギュア種類···アクションフィギュアスケール...1/12
http://narcologia.ru/goods/recycling560414.html
http://narcologia.ru/goods/procurement552733.html
http://narcologia.ru/goods/revamp174022.html
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