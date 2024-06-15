樽屋 FPC 07M 針のみ DVS専用 シルバー

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商品詳細
樽屋FPC07M針のみDVS専用シルバー30回程使用。針のみです。カートリッジはつきません。二個中、一個は問題ありませんが、もう一個は低音が弱いです。なので弱い方はオマケとして付ける感じです。よろしくお願いします。
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樽屋 カートリッジ FPC-07M(PCコントロールVinyl専用針) /銀
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樽屋 赤針 2個セット+交換針1個 専用ケース付-
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2023年最新】樽屋 カートリッジの人気アイテム - メルカリ
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