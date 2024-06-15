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樽屋 FPC 07M 針のみ DVS専用 シルバー
商品番号 F40909426296
商品名

樽屋 FPC 07M 針のみ DVS専用 シルバー
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

樽屋FPC07M針のみDVS専用シルバー30回程使用。針のみです。カートリッジはつきません。二個中、一個は問題ありませんが、もう一個は低音が弱いです。なので弱い方はオマケとして付ける感じです。よろしくお願いします。
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