樽屋 FPC 07M 針のみ DVS専用 シルバー

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樽屋FPC07M針のみDVS専用シルバー30回程使用。針のみです。カートリッジはつきません。二個中、一個は問題ありませんが、もう一個は低音が弱いです。なので弱い方はオマケとして付ける感じです。よろしくお願いします。