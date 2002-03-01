【真作】錦織竹香/青緑山水人物図/山水図/為書有り/掛軸/名家伝来/AD-80

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【真作】【参考】錦織竹香明治昭和期の教育者奈良女子高等師範学校教授。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は多少の薄汚れあります。表装は概ね良好です。杉合せ箱付 軸丈 縦 206㎝ × 幅 70㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。