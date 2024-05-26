送料込【逢絢亭】茶道具 炭斗 京塗 唐物写 炉用 塗師 木村表恵 共箱入り

まずはプロフィールをご覧ください。こちらは、京塗の炭斗になります。作者は、塗師の木村表恵さんです。唐物写の炭斗で、大きさ的にも炉用になっています。とても味わいのある炭斗で、籠の編み具合などとても丁寧さが伺えます。見た目も凄くいいですね〜。唐物写ですので、古いものの写しにはなりますが、作者の丁寧さが伺える作品です。大きさは、計測地点で、横幅が約２６．４ｃｍ、縦幅が約２６．３ｃｍ、高さが約１０ｃｍ、内径が約１２．２ｃｍで付属品は共箱、共布です。本体に目立った傷や汚れなど無く綺麗な状態で、目立った紙の破れなどもありませんので、未使用に近いと思います。お値段も新品時は良いお値段でしたので、こちらは、かなりお買い得な商品だと思います。表恵さんは、表千家流の尋牛斎宗匠など書付をされますので、普段のお稽古から研修会、月釜ぐらいまででしたら出して頂けます。きちんとした場面でも十分お使い頂けます。



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