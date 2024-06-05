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アイヌ木彫り 阿部紀男 オブジェ コースター
商品番号 B52190944647
商品名

アイヌ木彫り 阿部紀男 オブジェ コースター
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 14,210 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤフオクで高価な値段で取り引きされている阿部紀男(別名KIDAN)さんの新作です。見事なデザイン、彫りです。底にサインがあります。サイズは縦横約30×21.5cmです。コースターの直径約10cmです。
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