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商品詳細
ヤフオクで高価な値段で取り引きされている阿部紀男(別名KIDAN)さんの新作です。見事なデザイン、彫りです。底にサインがあります。サイズは縦横約30×21.5cmです。コースターの直径約10cmです。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate616348.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical587601.html
http://narcologia.ru/goods/passivity329983.html
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阿部紀男 「孔雀のコースター」アイヌ模様 www.moyleabbey.ie
アイヌ木彫り 阿部紀男 オブジェ コースター-
阿部紀男 カレイ アイヌ模様 | monsterdog.com.br
阿部紀男 カレイ アイヌ模様 | www.jkpgorica.rs
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実物 アイヌ細工 tresor.gov.bf
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