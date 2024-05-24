YAMAHA ヤマハ電子キーボード　RSR-J21 スタンド付き

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！【YAMAHA電子キーボード】 PSR-21〈付属品〉 ♪譜面台♪取り扱い説明書 ♪専用スタンド〈サイズ〉横：93㎝ 縦：13㎝ 奥行き：37㎝スタンドは取り外し、たたんで発送させて頂きますので、組み立ててキーボード本体にお取り付け下さい。本体に傷や汚れなどは有りませんが、経年しています為、鍵盤に薄っすらと擦り跡が有り、鍵盤が日焼けしていますので、どうぞ十分ご理解の上ご購入下さいますよう宜しくお願い致します˚✧₊⁎
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