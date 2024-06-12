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【新品】ONE PIECEカード 新時代の主役 BOX 05 クロスストア
商品番号 G13409218238
商品名

【新品】ONE PIECEカード 新時代の主役 BOX 05 クロスストア
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 2,488 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロスストアにて購入になります。購入の際テープカットされております。1BOXそのままになりますので封入率はかわらないです。送料の関係で箱は折りたたんでの発送になります。レシートはつきません。すり替え防止のため、開封から動画を撮っていただいて不備が確認できたい場合のみ返品可能になります。
http://narcologia.ru/goods/Lincoln248802.html
http://narcologia.ru/goods/browse387691.html
http://narcologia.ru/goods/assessor112803.html
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