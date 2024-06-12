アイドルマスター ミリオンライブ 七尾百合子 Tシャツ VIVID SHADOW

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たくさんの中からご覧いただきありがとうございます。■ブランド商品名使用詳細アイドルマスターミリオンライブ七尾百合子TシャツVIVIDSHADOWオーバーサイズビッグシルエット■サイズ表記はXLです。以下の数値を必ずご確認ください。首筋うしろから裾末端着丈:68両肩の縫い目の幅肩幅:54肩の縫い目から袖末端袖丈:22両脇部の縫い目の幅身幅:56※平置寸法ですので、多少の誤差はあります。■色ブラック■素材綿100%■状態古着ですので、使用感は若干あります。とはいえ、大きなキズや汚れ、ほつれはありません。やや毛羽立ちも毛玉もありません。トータルの状態としては、美品の部類です。素人の自宅保管ということでご理解の上でご購入いただきたく存じます。なお、当方タバコは吸いません。ペットも飼っておりません。■その他送料を低減させるために、極力小さくし配送させて頂きます。ですので、多少の折りジワ等ご理解下さいませ。コメント、質問よりお気軽にお問い合わせ下さい。グッズ種類···Tシャツ