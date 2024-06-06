NUMARK TTUSB USB出力端子付ターンテーブル

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こちらは中古品になります。 本体・USBケーブルの出品になります。電源ケーブル・AV端子は本体についております。こちらは多少スレ等御座いますが大きな傷もなく概ね良好です。写真にて確認よろしくお願い致します。USB出力端子からコンピュータに接続してアナログレコードの内容をデジタル化できます。レコードは、33/45回転再生で±10％のピッチコントロールが可能。また本体上面のアナログLINE入力ステレオミニジャックにカセットデッキなどを接続し、アナログ音源をデジタル化して保存するためのADコンバータとして使用できます。アンチスケーティング機能付きのS字型ユニバーサルアームと交換式ヘッドシェルを採用し、PHONO出力も可能ですので、通常のレコードプレーヤとして使用し、カートリッジを交換して音の違いを楽しむことも可能です。また、本体内にイコライザを内蔵しているためスイッチの切り替えでLINE出力することも可能ですので、PHONO入力を持たないアンプやメインアンプ、またアンプ内蔵のアクティブスピーカにも接続できます。お手持ちのレコードやカセットテープをデジタル化しておきたい方ばかりでなく、レコードプレーヤはもう無いけれど捨てられないレコードをいつか聴きたくて大切に所蔵している方や、これからアナログレコードを聴き始めたい方にお勧めです。現在、アナログレコードは国際的に人気が再燃し沸騰状態にさえあり、材料となる塩化ビニール樹脂が値上がりしているほどです。このプレーヤを「必要があればデジタル化にも使えるレコードプレーヤ」としてお使いになるのはひとつの選択肢であるように思います。