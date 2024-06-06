ミニー等 うきわ 12点(追加画像に2点)

ミニーディズニーのうきわ12点セットになります(残り2点は画像3に有ります)サイズ90cm1点80cm4点70cm4点65cm1点サイズ不明2点ミニーのうきわ1点破損修理箇所がございます(画像2)古く中古品の為汚れシミ日焼け記名や確認はしましたが漏れの可能性が有る品物等ございますので、ご理解頂いた上でのご購入頂けたらと思います。浮き輪ビーチボール



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