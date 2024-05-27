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- 9/27最終値下げ★ミュシャ 「ゾディアック」 財団エンボス有
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商品詳細
アルフォンス・ミュシャの人気作品「ゾディアック」(黄道十二宮)のシルクスクリーンです。刷り師サイン、ミュシャ財団のエンボス、エディション番号１５５/３００有り。極美品。額も購入時に新調した為、綺麗な状態です。是非ご検討ください。何度か値下げをし、最終値下げ価格になりました。これ以上の値下げはできませんのでご了承ください。＜サイズ＞画 ５５×４０ｃｍ額 ８０×６６cmゆうパックの170サイズで発送予定です。#Mucha
http://narcologia.ru/goods/reproduce695355.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring718696.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly546184.html
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