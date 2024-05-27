9/27最終値下げ★ミュシャ 「ゾディアック」 財団エンボス有

アルフォンス・ミュシャの人気作品「ゾディアック」(黄道十二宮)のシルクスクリーンです。刷り師サイン、ミュシャ財団のエンボス、エディション番号１５５/３００有り。極美品。額も購入時に新調した為、綺麗な状態です。是非ご検討ください。何度か値下げをし、最終値下げ価格になりました。これ以上の値下げはできませんのでご了承ください。＜サイズ＞画 ５５×４０ｃｍ額 ８０×６６cmゆうパックの170サイズで発送予定です。#Mucha



ミュシャ エンボスの値段と価格推移は？｜10件の売買データから ...



アルフォンス・ミュシャの値段と価格推移は？｜76件の売買データから ...



ミュシャ 夢想 複製画（エスタンプ シルクスクリーン・ミュシャ財団 ...



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アルフォンス・ミュシャ１２号詩の女神 ミュシャ財団公認復刻版画 甦る ...



アルフォンス・ミュシャの作品を高価買取いたします【木版画 ...



ミュシャ 夢想 複製画（エスタンプ シルクスクリーン・ミュシャ財団 ...



ミュシャ – 12か月のデザイン（モノクロリトグラフ 額サイズ 91.5×59.5 ...



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アルフォンス・ミュシャ(Alphonse Mucha) 「ペインティング, 1898 ...



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