マックストーン　フリューゲルホルン FH-50L

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商品詳細
マックストーン（FH-50L）フリューゲルホルン元々はラッカー仕上げだと思われますが、残りは少なくなっているようです。外観はあまりよくないです。細かい傷はありますが、目立つ凹みはありません。全体的に細かな傷はあります。中古で購入したので詳細は不明です。購入後調整に出しましたので即演奏は可能です。演奏は普通にできますが、やや一番ピストンが低めに感じます。（音程です）ピッチは、夏だと違和感なかったですが、寒くなると全体的に低いかもしれません。ピストンが全体的に重めですが、スプリング調整か交換で軽くなるとは思います。音色はフリューゲルらしい、柔らかい感じだと思います。抜けも良いです。前のオーナー様が良く吹かれたのでしょう。私はハイダブルCまでいけます。（個人の場合）練習とかサブの楽器にいかがでしょうか。外観が気にならないかたにおすすめいたします。ハードケースと本体のみ、マウスピースはありません。種類...フリューゲルホルンレベル...初心者
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