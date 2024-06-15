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ハカランダのケーナ G管
商品番号 E85566111654
商品名

ハカランダのケーナ G管
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質：ハカランダ（ジャカランダ、ブラジリアンローズウッド）管長：38.0cm外径：28.9mm吹き口部分の内径：19.3mm吹き口の幅：11.4mm最大の穴の径：12.7mm重量：156g（ノギス等での測定です。多少の誤差はお許しください）・フロイラン・シンティ（ペルー）作のハカランダのケーナです。・ピッチは高めなので、ピアノと合わせやすいです。・たいへんよく鳴り、倍音も豊かで、気持ちのいい音です。・3オクターブのシの音も出しやすいです。・意味はわからないのですが、「KANA」という刻印が押されています。・ほとんど使用していなかったので、傷や痛みもないと思います。・不明な点はご遠慮なくお尋ねください。
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