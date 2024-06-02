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２尺１寸用胴新品未使用品
商品番号 C27736679180
商品名

２尺１寸用胴新品未使用品
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 11,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベニア材桶太鼓胴外径１尺５寸(45·5センチ)高さ１尺８寸５分(56センチ)長期保存ですが未使用品です。塗装もまだしてません。自分の好きな色に塗ると愛着が湧きます。宜しくお願い致します。和太鼓太鼓打楽器和楽器桶太鼓締太鼓パーカッション締太鼓付締太鼓付胴太鼓桶締太鼓能歌舞伎神楽自作わっぱ
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