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カミツレのきらめき　sr
商品番号 H18188099297
商品名

カミツレのきらめき　sr
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 3,206 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カミツレのきらめきのSRです10枚目のようなホロ欠けがございます7枚目右上、9枚目右下に裁断時についた点欠けのようなものが見られますその他は目立った傷や汚れはないように思いますが、写真を見てご判断ください素人目での判断のため写真をよく見てからご購入お願いします写真の追加などご要望がございましたらお気軽にコメントお願いします値下げは今のところ考えておりません
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