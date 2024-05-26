②Roland 電子ドラム用ラック MDS-20、イス、譜面台、PCスタンド

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整理の為、出品致します。Roland電子ドラム用ラックMDS-20、イス、譜面台、PCスタンドセットローランドの電子ドラム用ラックMDS-20とドラムスローン、譜面台、PCや電子ピアノ用スタンドのセットです。ラックは複数箇所ネジが足りない箇所がありガタつきなどがありますが、実際に使用することはできていました。写真に写っているものが全てで、ケーブルやシンバルスタンドは付属しません。傷や不安定なことを考慮してジャンク品であるとお考え下さい。イスも錆がありますので写真を確認ください。譜面台、PCスタンドは動作良好です。種類···電子ドラム#電子ドラム#YAMAHA#TAMA#Alesis#MEDELI#PLAYTECH