新品未開封　NieR Replicant BRING ARTS 少年ニーア

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フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···ノンスケール性別···男NieRReplicantver.1.22474487139...BRINGARTS少年ニーアアクションフィギュア[スクウェア・エニックス]ニーアレプリカント ブリングアーツ★未開封新品。大切に保管しておりますのでとても綺麗な状態です。画像でご確認お願いします。★プチプチ梱包後ダンボールに隙間なく緩衝材を詰めてメルカリ便発送します。★即購入可宜しくお願い致しますm(__)m