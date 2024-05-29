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- 【美品】オットーリンク Tone Edgeマウスピース ソプラノサックス 6
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商品詳細
新大久保の楽器店にて試奏して選びました。ジャズサックス奏者の方におすすめです。自宅保管しておりましたが結局ほとんど使わず、新品同様だと思います。傷や汚れもなく綺麗です。リガチャー、キャップ、箱を付けて発送いたします。※キャップのみは間違えて紛失してしまい、純正ではありません。別のものをお付けします。ご了承ください。オットーリンクOttolinkソプラノサックス マウスピース6番
http://narcologia.ru/goods/browse956291.html
http://narcologia.ru/goods/displease556731.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant898182.html
【美品】オットーリンク Tone Edgeマウスピース ソプラノサックス 6
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