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【美品】オットーリンク　Tone Edgeマウスピース　ソプラノサックス　6
商品番号 S77306878835
商品名

【美品】オットーリンク　Tone Edgeマウスピース　ソプラノサックス　6
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 4,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新大久保の楽器店にて試奏して選びました。ジャズサックス奏者の方におすすめです。自宅保管しておりましたが結局ほとんど使わず、新品同様だと思います。傷や汚れもなく綺麗です。リガチャー、キャップ、箱を付けて発送いたします。※キャップのみは間違えて紛失してしまい、純正ではありません。別のものをお付けします。ご了承ください。オットーリンクOttolinkソプラノサックス　マウスピース6番
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