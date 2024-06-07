ミュンター「ジンデルスドルフ」、希少画集画、新品高級額、額装付、状態良好

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この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。ミュンター「ジンデルスドルフ」（KM_3）希少な画集の一部を額装いたしました。絵画部分は綺麗な状態です。絵画部分のサイズは、約15.0㎝×10.0㎝です。新品額付きです。額枠は木製のブラック、額のサイズは、約25.0㎝×20.0㎝、黒のマット・アクリルガラス付きです。meg専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますのでお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。