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クレイバースト1BOX ポケモンカードゲーム
商品番号 A87302865597
商品名

クレイバースト1BOX ポケモンカードゲーム
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クレイバースト1BOXGEO産以前購入した物になります。大切に保管しておりましたが資金が必要になった為出品致します。シュリンクはありませんが、新品未開封です。確実に封入率どうり入っています。シュリンクなしの為相場より若干お安くしております。丁寧に梱包しお送りいたします。よろしくお願い致します。スカーレット＆バイオレット拡張パッククレイバーストBOXブランド：ポケモンカードゲームパッケージ：BOX1BOXあたりパック数：30.0パック言語：日本語種別···パック・ボックス種別/詳細···ボックスシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットセット···拡張パッククレイバースト
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