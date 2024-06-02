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商品詳細
現代ドイツの画家、版画家、彫刻家パウル・ヴンダーリッヒ（PaulWunderlichi1927-2010）の小さなブロンズ像《Egghead）》です。Egghead高さ14.5cm幅 7.5cm奥行き 4.5cmサイン（刻印）：WunderlichE.A.
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パウル・ヴンダーリッヒ | 美術作品 | 山田書店美術部オンラインストア
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パウル・ヴンダーリッヒ 彫刻 男の肖像（自画像）-
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