vstarユニバース　box

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商品詳細
シリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドセット···ハイクラスパックVMAXクライマックスセット···ハイクラスパックVSTARユニバース新品未開封シュリンク付き1boxです。即購入可
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