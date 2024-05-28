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ジャネットジャクソン　ワールド　ツアー　Tシャツ　giantタグ　L 黒　半袖
商品番号 U81490238723
商品名

ジャネットジャクソン　ワールド　ツアー　Tシャツ　giantタグ　L 黒　半袖
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 15,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャネットジャクソンJANETJACKSON2001年ワールドツアーWORLDTOUR　ALLFORYOU2001giantタグ　プリント（剥がれ無しヒビあり）◇USA直1次仕入《サイズ》表記サイズ　Lサイズ☆実寸を参考ください☆着丈:約75後部センター肩幅:約51直線身幅:約52脇下袖丈:約21◇状態年代の割にはとても良い状態です。プリントも剥がれなどダメージなく（ヒビ有り）まだまだ楽しんで着用頂けます。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋3
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