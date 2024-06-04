Pearl トラベルコンガ PTC-1100 打楽器

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お取引にあたってのご注意（必ず以下、お読みいただき、同意いただける方のみの購入をお願いいたします。それが無理だと思われる場合は入札は絶対にされないようにお願いいたします。）※申し訳ありませんが、領収書は書いておりません。何卒ご理解ください。コンパクトな薄型設計で持ち運びのしやすいコンガキット。キントサイズです。ヘッドはREMO製ファイバースキンを採用。表面に特殊繊維をラミネートし、パワフルでキレのあるサウンドが特徴です。ウッドシェル、ポリッシュドスチールハードウェアを装備。細かなラメ入りのブラックパール仕上げです。■トラベルコンガ■サイズ：11\"x3-1/2\"■シェル：ウッドシェル■ヘッド：ファイバースキン【商品状態】1年近く前にセカンドストリートにてUSEDで購入しましたが、試打のみで保管しておりました。USEDですが、少しの使用感程度で大きく目立つダメージは見受けられずこれからまだまだ大活躍できると思います。USEDとしてはかなり良い状態だと思います。本体のみです。レンチ付属します。お好きな方やお探しだった方は是非いかがでしょうか？あくまで主観ですので、状態やカラーに不安のある方は入札されないようにお願いいたします。当方、ペット・タバコありません。