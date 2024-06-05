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Electro Voice/エレクトロボイス スピーカー ZX1i-90 2本
商品番号 U47046970852
商品名

Electro Voice/エレクトロボイス スピーカー ZX1i-90 2本
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 21,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みです擦り傷ございますブラケットコーキングの付着塗装剥がれございますブラケットが二種類ございます天井と壁掛け配線は左右長さ異なります特徴大人気のコンパクトPAスピーカーZX1が設備用にモディファイされた2ウェイ・8インチ・パッシブスピーカーです。小型ながら許容入力は余裕の400W(8Ω)、壁掛けブラケットが付属する他、別売りブラケットで天吊りにも対応します。スペック■形式：2ウェイフルレンジシステム■保護回路：フルレンジ■周波数特性：60Hz-20kHz(-3dB)■出力音圧レベル：94dB(1W/1m)■最大音圧レベル：123dB■長時間連続許容入力：200W■ピーク許容入力：800W■指向性(水平×垂直)：90°×50°（ZX1i-90）、100°×100°（ZX1i-100）■低域：8インチ(20cm)ウーファーEV8L■高域：1インチ(2.5cm)ダイヤフラムコンプレッションドライバーDH2005■クロスオーバー周波数：1.7kHz■公称インピーダンス：8Ω■入力コネクタ：4ピンフェニックスタイプ■寸法H×W×D：457×282×264mm■仕上げ：高密度ポリマー樹脂整形黒、白■グリル：スチール、亜鉛メッキ、パウダーコート、クロス内張り■本体重量：8.4Kg■色：白■1本■推奨パワーアンプ：Dynacord:L1300FD種類...スピーカー
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