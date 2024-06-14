ストラトタイプ　ボディー　エレキギター　ピックアップ　パーツ　白　ホワイト

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商品詳細
メーカー、材質は不明です。ピックアップセレクタースイッチは5WAYでリア、ミドル、フロント、それぞれのミックスで音出し確認ができました。ピックガードが削られています（写真4枚目）写真の映りでボディーが水色っぽく見えるかも知れませんが実物は白色で黒の上に白を塗装したような形跡があります（写真4、5枚目）傷、汚れがあります（写真6～10枚目）バックパネルがありません（写真7枚目）エンドピンがありません（写真10枚目）ボディだけの状態でアンプに繋いで音出し確認を行いましたが他のパーツの確認や、エレキギターとして使用する確認が出来ていませんのでジャンク品として出品します。ジャンク品にご理解頂ける方のみご購入をお願いします。#9683lタイプ...ストラトキャスタータイプ
http://narcologia.ru/goods/organization673062.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis320844.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild315052.html
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