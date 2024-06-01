GI ジョー　ハスブロ　ビンテージ　アクションセイラー1

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商品詳細
ビンテージ GIJOEアクションセイラーキャップの硬化はありません。画像の通りコンディション良好ですが製造から50年以上経過したビンテージ品になりますのでビンテージにご理解いただける方のみお願い致します。ブロンドヘア、ブラウンアイ。性別···男フィギュア種類···アクションフィギュア素材···PVCスケール···1/6
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