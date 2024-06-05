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YAMAHAクラリネット　350
商品番号 O48407144177
商品名

YAMAHAクラリネット　350
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 12,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHA　クラリネットYCL-350ハードケース、グローション、バッグ付き（バッグはカビは無いですが、あまり綺麗ではありません）中学の吹奏楽部で使っていました。当時自分もちで楽器を揃えないと行けなかった為、親に買ってもらった物です（同グレードの現行品は16万ほど）当時としても大金ですがそれでも買ってくれた親にはとても感謝しています。もう指が覚えていなくて吹けないので大切にしていただける方にお譲りしたいです。自宅保管ですがたまに出して風を通したりしていました。画像にあるものがすべてです。必要に応じて交換やメンテナンスをお願いします現状品・中古品であることをご理解いただける方に新品程度をお求めの方はご遠慮ください同じ物を出品されている方を見ましたらだいたい3万円前後で決済されている方が多かったので、きもち控えめに付けました。種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···ケース
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