ポケモンカード・ジャンボカードコレクション・ミュウ・ラティアス・ラプラス

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。新品未開封状態です。外箱付きでお送り致します ポケモンカードゲームソード＆シールドジャンボカードコレクション ミュウジャンボカードコレクション ラプラスジャンボカードコレクション ラティアス○ジャンボカードコレクション ミュウ・ジャンボカード「ミュウ」「オドリドリ」各1枚・ハイクラスパック「VSTARユニバース」3パック・カードスタンド2個○ジャンボカードコレクション ラプラス・ジャンボカード「ラプラス」「ガラルファイヤー」各1枚・ハイクラスパック「VSTARユニバース」3パック・カードスタンド2個○ジャンボカードコレクション ラティアス・ジャンボカード「ラティアス」「メタモン」各1枚・ハイクラスパック「VSTARユニバース」3パック・カードスタンド2個初期キズなど気にされる方は購入をお控えください。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/freezer544098.html
http://narcologia.ru/goods/update472795.html
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