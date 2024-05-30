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戦前ガラスコップ　アンティーク
商品番号 F74864354941
商品名

戦前ガラスコップ　アンティーク
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日の出鶴と鷺の図の2点セット。それぞれ、気泡あり。高さは大が8.2cm、小が7cmです。手描きで描かれてます。無傷です。お値下げ不可でお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/browse677591.html
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