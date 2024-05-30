戦前ガラスコップ　アンティーク



【昭和アンティーク】戦前戦後頃 色被せガラス 乳白色 捻り文様 ガラスコップ3客 | フリマアプリ ラクマ



【昭和アンティーク】戦前戦後頃 色被せガラス 乳白色 捻り文様 ガラスコップ3客



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アンティーク和ガラス コレクターさんから譲ってもらった100年前のビールグラス4点(ユニオン アサヒ キリン 戦前 コップ)(R-060641)



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アンティーク雑貨 戦前 カブトビール 鼓型グラス(和ガラス、コップ)(R-040126)



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戦前 当時物 アサヒビール キリンラガービール ノスタルジックな雰囲気 ...

日の出鶴と鷺の図の2点セット。それぞれ、気泡あり。高さは大が8.2cm、小が7cmです。手描きで描かれてます。無傷です。お値下げ不可でお願い致します。