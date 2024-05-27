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美品　EXO チャニョル 61 公式　ベースボール　Tシャツ　日本ライブグッズ
商品番号 J54198635025
商品名

美品　EXO チャニョル 61 公式　ベースボール　Tシャツ　日本ライブグッズ
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 2,394 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EXO　チャニョルのベースボールシャツ　Mサイズ日本EXOライブ　EXOPLANET#3TheEXO'rDIUMinJAPANグッズです。1度着用のみきれいな状態とは思いますが、一度人の手に渡った物ですので、神経質な方は入札ご遠慮ください。長期保管による多少の経年劣化はご了承下さい。ジャンル···韓流/KPOPEXOベースボールシャツ　チャニョル　EXOPLANET#3TheEXO'rDIUM#EXO#チャニョル#ベッキョン#スホ#シウミン#ギョンス#レイ#カイ#セフン#チェン#韓国#SMTOWN#KPOP#Chanyeol#EXOグッズ
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