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商品詳細
HallstattハルシュタットエレキヴァイオリンEV-30/NBRナチュラルブラウン値下げしました！弓、ケース、ミュートつき2015年にAmazonで購入しました。弓が古くなったので1年前に島村楽器で1万円の弓を購入し、弦を張り替えました。サイレントバイオリンとしての使用を目的としていたため、駒にミュートをつけています。ほとんど弾くことが無かったため出品します。2015年の購入品のため、バイオリン本体についてはジャンク品としてご購入ください。即購入OKです。
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Hallstatt ハルシュタット エレキヴァイオリン EV-30/NBR ナチュラルブラウン
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Hallstatt ハルシュタット エレキヴァイオリン EV-30/SBK サテンブラック
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2023年最新】Hallstatt EV-30の人気アイテム - メルカリ
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