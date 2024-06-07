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ハルシュタット エレキヴァイオリン EV-30/NBR
商品番号 Y90637007677
商品名

ハルシュタット エレキヴァイオリン EV-30/NBR
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 3,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HallstattハルシュタットエレキヴァイオリンEV-30/NBRナチュラルブラウン値下げしました！弓、ケース、ミュートつき2015年にAmazonで購入しました。弓が古くなったので1年前に島村楽器で1万円の弓を購入し、弦を張り替えました。サイレントバイオリンとしての使用を目的としていたため、駒にミュートをつけています。ほとんど弾くことが無かったため出品します。2015年の購入品のため、バイオリン本体についてはジャンク品としてご購入ください。即購入OKです。
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