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「最終値下げです」石の本　彫刻/置物/オブジェクト「本」(蛇紋岩)
商品番号 W31737800563
商品名

「最終値下げです」石の本　彫刻/置物/オブジェクト「本」(蛇紋岩)
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 3,213 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーストリア　ホーエン・タウアルン産の濃緑の蛇紋岩(serpentinite)を彫刻して作った石の本です。表面には黄緑色の層を削らずそのまま残して装飾にしています。サイズは長さ約29cm幅約23cm厚さ最大約8.5cm。重さはおおよそ10.4kgです。傷や汚れは無く綺麗な状態です。重量感のあるインテリア置物です。ドイツで購入したものです。
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