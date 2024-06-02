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- 「最終値下げです」石の本 彫刻/置物/オブジェクト「本」(蛇紋岩)
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商品詳細
オーストリア ホーエン・タウアルン産の濃緑の蛇紋岩(serpentinite)を彫刻して作った石の本です。表面には黄緑色の層を削らずそのまま残して装飾にしています。サイズは長さ約29cm幅約23cm厚さ最大約8.5cm。重さはおおよそ10.4kgです。傷や汚れは無く綺麗な状態です。重量感のあるインテリア置物です。ドイツで購入したものです。
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