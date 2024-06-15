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リトグラフ「春の風」アンドレ・ブーリエ リトグラフ
商品番号 P65485604469
商品名

リトグラフ「春の風」アンドレ・ブーリエ リトグラフ
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 16,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

リトグラフ57/175点描画のようなとても美しい作品です自宅で時々、風通しをしながら長期間保管をいたしておりました大切にしておりましたが引っ越しなどで額の裏側に一部傷をつけてしまいました(写真の9、10枚目)その他作品の状態は良好だと存じます作品のサイズ58.5cm×49.5cm額のサイズ85.0cm×70.0cmよろしくお願いいたします
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