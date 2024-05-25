【ポケモンカード】δ デルタ種　リザードン 1ED

δ（デルタ）種のリザードン1ED版になります。著しい不具合はございませんが、全体的に傷・凹み・折れ・小さな汚れ・白欠け等があり、また長期間の保管による色褪せも見受けられるかと思われます。個人により商品状態の捉え方が異なるかと思われますので、細かい部分が気になる方やこだわりが強くある方はトラブル防止の為、ご購入をお控えください。基本的に即購入歓迎ですが、他のカードと一緒に購入される場合はコメントいただきましたら、少し値下げをして提供させていただきますので、ご気軽にコメントください。〈検索用〉白熱のアルカナセレナふりそでポケモンカードポケカVVMAXVSTARSRHRギラティナマフォクシーニャイキングキュレムロトムプテラドラピオンピジョットミュウツーカイリューメルメタルアローラナッシーケッキングスターバースピカチュウミュウレックウザニンフィアグレイシアリーフィアブースターサンダースジラーチポンチョアセロラコルニの気合いメタモンリーリエブルーの探索ツツジカスミスイレンカイナタネの活気ボスの指令リザードンゾロアークオリジンパルキアシロナの覇気フュージョンアーツシャイニースターバトルリージョンタイムゲイザースペースジャグラーダークファンタズマロストアビスパラダイムトリガールギアレジドラゴスズナワタル作業員ミステリーボックスピカチュウポケセンオンラインVMAXクライマックスシャイニースターVフュージョンアーツイーブイヒーローズソード＆シールドポケカプロモ旧裏スタークリスタルタイプひかるシリーズ







リザードン☆δ-デルタ種 (1ED)







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