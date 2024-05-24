Acid Black Cherry パーカー ＋ サルエルセット レディース

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商品詳細
AcidBlackCherryのパーカー、サルエルセットレディースサイズとなります。新品未開封品です。ふたつを纏める袋もあったのですが、少し汚れておりましたので取り扱い注意の紙だけ切り取りました。60サイズの箱に半分に折って梱包いたします。即購入OK！お値下げ交渉、お取置きはお断りさせて頂きます。喫煙者はいません。猫を飼っています、気をつけはするのですが、アレルギーや毛が入ったら嫌だと言う方は御遠慮ください。梱包資材はリサイクル品を利用することもあります。AcidBlackCherryの出品も徐々に増えてまいりました、良ければ見てください♪まだまだyasuのことは好きなのでなかなか値下げは難しいのですが、大事にしてくださる方にご購入いただきたいです。#はるAcidBlackCherryAcidBlackCherryacidblackcherryABCアシッドブラックチェリーyasu林保徳グッズ種類···その他
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