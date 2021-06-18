ホットトイズ　ブラック・ウィドウ

購入した際から背中辺りに少し変色があります、気になる感じではないです、その他は個人差はありますが、綺麗だと思います、あくまで、中古ですので、見落としなどがあるかもしれませんので、後最近パーツ取り、すり替えが、増えておりまして、購入後の返金、返品はお断りいたしますので、よろしくお願いいたします、購入後すぐに、連絡、受け取り完了が出来る方、よろしくお願いいたします。



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