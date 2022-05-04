X JAPAN ツアーグッズ ライブグッズ まとめ売り

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XJAPANのツアーグッズです。カバンのみ使用したので使用感があります。他のグッズは全て新品未使用品になります。ポスターはWelovehideのポスターです。所々にしわがあります。自宅保管のため、ご理解頂ける方のみよろしくお願いします。バラ売りはお断りさせていただきます。質問等ございましたらお気軽にコメントください。#XJAPAN#YOSHIKI#TOSHI#hide#PATA#HEATH#SUGIZO#TAIJI