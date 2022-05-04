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X JAPAN ツアーグッズ ライブグッズ まとめ売り
商品番号 L27035537667
商品名

X JAPAN ツアーグッズ ライブグッズ まとめ売り
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

XJAPANのツアーグッズです。カバンのみ使用したので使用感があります。他のグッズは全て新品未使用品になります。ポスターはWelovehideのポスターです。所々にしわがあります。自宅保管のため、ご理解頂ける方のみよろしくお願いします。バラ売りはお断りさせていただきます。質問等ございましたらお気軽にコメントください。#XJAPAN#YOSHIKI#TOSHI#hide#PATA#HEATH#SUGIZO#TAIJI
http://narcologia.ru/goods/flight589328.html
http://narcologia.ru/goods/browse193291.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy454753.html
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