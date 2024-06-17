石川 捷二郎 手工マンドリン M-4bis

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商品詳細
石川捷二郎マンドリン、手工品4bisです。現行のM-4bis（22万円）に相当するものだと思います。古い楽器のため、仕様に伴う小傷、汚れなどありますが、おおむね綺麗な状態だと思います。とても良い音で鳴ってくれます。これからマンドリンを始めたい方、スズキ等の量産品を使用している方のグレードアップに最適かと思います。このままでも使用可能と思いますが、メンテナンスが必要な場合、購入者様の方でお願いいたします。本体、ケース、ピック1枚のセットです。購入者様都合でのキャンセル、返品はご遠慮ください。
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