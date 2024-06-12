BLEACH展 ポスター フルカラーアートボード 入場特典

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BLEACH EX. / 『BLEACH』フルカラーアートボード No.5

BLEACHEX.ブリーチ 原画展●フルカラーアートボード護廷十三隊 ●オリジナルポスターコレクション朽木白哉／砕蜂（画像2枚目）●入場特典クリアカード浮竹十四郎／狛村左陣●オリジナル養生テープ扉絵コレクション護廷十三隊●マスキングテープテープコン上記8点セットになります。全て未使用未開封品（ランダム品を除く）ですが、一度人の手に渡ったものになりますのでご理解のうえご購入をお願い致します。また、ポスターはランダム品のため開封しています。入場特典のクリアカードは纏めてOPPにいれて発送いたします。バラ売り不可即購入可