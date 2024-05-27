西アフリカ　マリ共和国ドゴン族　ドアロック「木工彫刻」/プリミティヴ・アート

西アフリカマリ共和国ドゴン族の穀物倉庫のドアロック「木工彫刻」です。彫りの素晴らしい大きなロックです。アフリカンプリミティヴ・アートとして人気のオブジェです。荒々しくも滑らかな木の肌とドゴン族独特の造形美が魅力です。このドアロックに彫刻されているワニは、ドゴン族にとって祖先を意味する重要な動物です。☆対象はドアロックだけです。他の物は付きません。このドアロックには写真のように後ろにロック部分を固定する釘のような串の棒があり、ロック部分を左右に動かすうちにこの棒がロックにある3つの穴のどれかに刺さってロックされます。状態:特に問題ありません。写真で確認して下さい。古い物です、ご理解の上ご購入下さい。サイズ約㎝:かんぬき部分26.5×7×2.5ワニ部分28.5×8.5×4全重607g送料は無料です。梱包はリサイクル材を使います。ご了承下さい。



西アフリカ マリ共和国ドゴン族「ドアロック付扉」アフリカン ...



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西アフリカ マリ共和国ドゴン族「ドアロック付扉」アフリカン ...



西アフリカ マリ共和国ドゴン族「ドアロック付扉」アフリカン ...



西アフリカ マリ共和国ドゴン族 ドアロック「木工彫刻」/プリミティヴ ...



西アフリカ マリ共和国ドゴン族「ドアロック付扉」アフリカン ...



西アフリカ マリ共和国ドゴン族 ドアロック「木工彫刻」/プリミティヴ ...



西アフリカ マリ共和国ドゴン族 ドアロック「木工彫刻」/プリミティヴ ...



西アフリカ マリ共和国ドゴン族「ドアロック付扉」アフリカン ...



ドゴン族 扉 アンティーク アフリカン プリミティブアート 木彫り 穀物 ...



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ドゴン族 ドアロック #3 – 北海道画廊



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ドゴン族 ドアロック #1 – 北海道画廊



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