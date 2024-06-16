BEHRINGER RX1602 EURORACK PRO ラインミキサー

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商品詳細
一年ほど前に購入しました。普通に使用している限りはガリ、不具合などありませんでした。厳密に調査した訳ではないので、NCNRでお願いできる方のみ落札していただければと思います。サウンドハウスで19,800で販売されています。写真など、他に必要なものがあればお気軽にご質問ください。#DTM#midi
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