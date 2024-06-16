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BEHRINGER RX1602 EURORACK PRO ラインミキサー
商品番号 L63823440789
商品名

BEHRINGER RX1602 EURORACK PRO ラインミキサー
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 7,252 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一年ほど前に購入しました。普通に使用している限りはガリ、不具合などありませんでした。厳密に調査した訳ではないので、NCNRでお願いできる方のみ落札していただければと思います。サウンドハウスで19,800で販売されています。写真など、他に必要なものがあればお気軽にご質問ください。#DTM#midi
http://narcologia.ru/goods/organization207562.html
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