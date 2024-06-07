2022年に創業100年を迎えたイギリスの老舗ブランド、プレミアのスネアです。1970年代のブラススネア14×6になります。コロナ流行前に博多のドラム専門店で中古購入しましたが、バンド活動が極端に減った為に手放す事にしました。アメリカのワンオーナーから輸入した商品であること、製造から50年近い時間が経ち音が洗練されているという点に惚れて購入しました。手入れがしっかりしており故障点はありません。ハイからロウまで比較的チューニングしやすく扱いやすいスネアだと思います。年代物なので写真の通り剥がれ等ありますが、それでも年代を考えるとかなりキレイに手入れされてます。写真のグレッチのワンタッチミュートと、ソフトケースもオマケでおつけします。参考までに購入価格は6万円でした。購入前提の値引き相談は前向きに対応。中古品となりますので理解したうえでの購入願います。



プレミア premier スネア 14×6-



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