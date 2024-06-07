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プレミア　premier スネア　14×6
商品番号 H35061105917
商品名

プレミア　premier スネア　14×6
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 17,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年に創業100年を迎えたイギリスの老舗ブランド、プレミアのスネアです。1970年代のブラススネア14×6になります。コロナ流行前に博多のドラム専門店で中古購入しましたが、バンド活動が極端に減った為に手放す事にしました。アメリカのワンオーナーから輸入した商品であること、製造から50年近い時間が経ち音が洗練されているという点に惚れて購入しました。手入れがしっかりしており故障点はありません。ハイからロウまで比較的チューニングしやすく扱いやすいスネアだと思います。年代物なので写真の通り剥がれ等ありますが、それでも年代を考えるとかなりキレイに手入れされてます。写真のグレッチのワンタッチミュートと、ソフトケースもオマケでおつけします。参考までに購入価格は6万円でした。購入前提の値引き相談は前向きに対応。中古品となりますので理解したうえでの購入願います。
http://narcologia.ru/goods/diamond748258.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic707137.html
http://narcologia.ru/goods/update101295.html

プレミア　premier スネア　14×6
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プレミア premier スネア 14×6 新到着 www.coopetarrazu.com

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