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遊戯王WCS 2023　伝説の白き龍　伝説の闇の魔術師　デュエルセット
商品番号 P51953733508
商品名

遊戯王WCS 2023　伝説の白き龍　伝説の闇の魔術師　デュエルセット
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 9,922 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『商品名』遊戯王WCS2023　伝説の白き龍　伝説の闇の魔術師　デュエルセット　新品未開封品『商品説明』※WORLDCHAMPIONSHIP2023会場限定商品です。新品未開封種類···遊戯王OCGデュエルモンスターズ特徴···プロモーションカード遊戯王　wcs2023伝説の白き龍　伝説の闇の魔導師　デュエルセット言語···日本語版『注意事項』※自宅保管のため神経質な方はご遠慮下さい。未開封品ですので中身による評価はご遠慮ください。※すり替え防止のため、ご購入後の返品及び交換はお断り致します。※コンビニ払いの方は購入後、すぐにお支払できる方のみ購入お願いいたします。↑注意事項をお読みになり納得した上でご購入お願いします。即購入OKです(^ω^)
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