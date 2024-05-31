

【書道大筆 「精勇・特大」】◆ムジナ毛◆栗成筆・銭丹英作◆糸巻◆条幅大字◆未使用 【書道大筆 「精勇・特大」】◆ムジナ毛◆栗成筆・銭丹英作◆糸巻◆条幅大字◆未使用



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ご覧いただきありがとうございます。●書道用大筆の「精勇・特大」（ムジナ毛・糸巻型・栗成筆・銭丹英作）になります。●約５年近く前の未使用品です（当時定価は税込22,000円）。●腰が強く弾力がある貴重なムジナ穂毛。糸巻で毛のまとまりがさらに良くなり、かすれも含め力強い線が出やすいです。条幅の漢字や大字書などに向いた筆です。●天然のムジナ毛は減少傾向が強く、精勇のような筆は今後さらに貴重になるかと思います。. 【品名】書道大筆「精勇・特大」 （上質なムジナ毛糸巻型 栗成筆・銭丹英作 穂保護キャップ付 未使用 条幅・大字向き） 筆全長⇒ 約32.4cm 穂長さ⇒ 約8.5cm 穂の径⇒ 約1.7㎝【状態】未使用品で状態は良好と思います。●カメラ機能や照明の関係で、掲載画像と現物の印象の間にどうしてもいくらか差が出るかもしれませんが、予めご容赦下さいませ。★ご注意ください！ 最近、当方の画像や説明を流用し詐欺購入サイトを一時開設する者がいるようですので、そのようなサイトには絶対にアクセスしないで下さい。